Em ‘Um Lugar ao Sol’, Bárbara é desmascarada após roubo; saiba como

Bárbara (Alinne Moraes) será desmascarada nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”. Janine (Indira Nascimento) descobrirá que a ricaça roubou seu texto e venceu um curso literário com sua obra.

Tudo começará quando Christian (Cauã Reymond), na pele de Renato, elogiar o texto de sua esposa. Ele gostará tanto que irá escrever a obra em um concurso, ela será premiada e sairá até na imprensa, através de uma reportagem, Janine saberá que foi roubada pela moça.

“Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu sou inocente nessa história”, dirá Bárbara no embate. “Inocente? Você inscreve um conto meu num concurso…”, rebaterá a amiga. “Aí é que está. Não fui eu que inscrevi, foi o meu marido”, enrolará a vilã que eu nenhum momento desmentiu a autoria do texto.

“Na verdade, ele achou o conto impresso em cima do sofá, aqui em casa, leu e se apaixonou. E, como o texto não estava assinado, enfim, e o que estava escrito ali era a história da perda do nosso filho, ele achou que eu é que tinha escrito”, mentirá a ricaça.

“Eu sou a autora desse conto e vencedora desse concurso. Se você não desmentir essa história, eu vou fazer isso”, rebaterá Janine. “Vinte e quatro horas. É o que eu te peço. Para poder conversar com o meu marido, procurar a diretoria da revista e reparar esse equívoco. Por favor, não me olha desse jeito. Eu sou tua amiga, me perdoa”, suplicará a vilã.

“Amiga? Rico só é amigo de quem está embaixo quando precisa”, disparará. “Olhando essa casa, com jardim, com piscina, parece que sou eu que estou por cima. Mas eu trocaria tudo isso para ter um décimo do teu dom, do talento que você tem”, dirá Bárbara apelando para o drama.

Você não sabe como foi humilhante para mim receber os elogios, a atenção, por uma coisa que eu sei que não é minha. E nunca vai ser”, completará. Sensibilizada, Janine dará as 24 horas pedidas por Bárbara.