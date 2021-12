Em ‘Um Lugar ao Sol’, Bárbara surta ao flagrar Christian com Joy: ‘Ele é casado, viu?’

Bárbara (Alinne Moraes) terá um surto de ciúmes e armará um verdadeiro barraco ao flagrar Christian (Cauã Reymond) com Joy (Lara Tremouroux) nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”.

Tudo começará após a pichadora descobrir toda a verdade sobre a troca de identidade dos gêmeos. Ela vai começar a chantagear o ricaço para guardar o segredo e se encontrará com o ex-amigo de Ravi (Juan Paiva).

Achando que o mundo gira ao seu redor, Bárbara achará que Christian estará traindo-a após a descoberta de que ela roubou o texto de Janine (Indira Nascimento). Ao seguir o amado, ela dará de cara com o encontro dos dois e descerá do salto sem pensar nas consequências.

“Posso saber o que está acontecendo aqui?”, iniciará em tom de ameaça. “O que é isso, Bárbara?”, dirá Christian assustado. “Eu é que te pergunto. É esse tipo de mulher que você procura na rua? Escuta, minha filha, eu não sei se você sabe, mas ele é casado, viu?”, dirá a ricaça para Joy.

“Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar esse tipo de coisa. Bárbara, essa aqui é a Joyce, esposa do Ravi”, dirá Christian que ainda inventará a história de que Ravi precisa do dinheiro para uma cirurgia. Bárbara seguirá firme no seu palpite de traição e não cederá.

“Será que você percebe a loucura, a falta de noção? Eu estou na frente de um hospital. Você acha mesmo que se eu estivesse te traindo eu ia fazer isso aqui?”, rebaterá ele. “Você não respondeu a minha pergunta, Renato. O que é que você tem que ajudar esse cara, se nem mais nosso empregado ele é?”, perguntará ela.

“É essa a nossa diferença. O Ravi não é só meu ex-motorista, meu ex-empregado. Ele é uma pessoa, e eu me importo com ele. Ele está hospitalizado e eu vim emprestar um dinheiro pra esposa dele, pra ajudar. Será que você consegue entender? Ou isso não faz parte do seu vocabulário”, falará.

“Desculpa, eu não queria ter causado essa confusão. Licença, viu? Obrigada, seu Renato”, dirá Joy após presenciar o climão ao vivo. Christian sairá do local furioso e deixará a esposa falando sozinha.