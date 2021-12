Em ‘Um Lugar ao Sol’, Christian humilha Lara e dispara sobre gêmeo morto: ‘Não valia nada’

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Christian (Cauã Reymond) e Lara (Andréia Horta) finalmente irão se encontrar, mas esse encontro será o completo oposto do esperado pela cozinheira. Ela será humilhada pelo amado e expulsa do local. As cenas devem ir ao ar na próxima segunda-feira (13).

Lara aparecerá na sede da rede Redentor a procura pelo gêmeo e implorará por um minuto de atenção quando vê-lo. “Pelo amor de Deus, só me ouve. Eu estou aqui porque o seu irmão foi uma pessoa muito importante na minha vida e eu estou investigando a morte dele. Eu preciso entender por que ele foi morto”, dirá desesperada.

“Bom, se é isso o que você quer saber, eu estive com o seu noivo, sim. Por uma noite, e foi o suficiente. Ele queria dinheiro, o que pelo visto, é o que você também quer, né?”, rebaterá ele humilhando a amada.

Lara ficará chocada com o tratamento que está recebendo e dirá que deseja apenas saber o motivo da morte de seu amor. “Ele foi morto porque não valia nada”, disparará Christian na pele de Renato.

“É mentira. Você está mentindo. Olha pra mim. Tem alguma coisa errada nessa história, e eu não vou descansar enquanto não descobrir”, partirá para cima a mocinha. “Segurança”, chamará Christian para encerrar a conversa.