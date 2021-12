Em ‘Um Lugar ao Sol’, Érica dá o troco e humilha Bárbara: ‘Grã-fina mimada!’

O clima vai pegar fogo nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”. Após descobrir a verdade sobre o conto vencedor de prêmio, Érica (Fernanda de Freitas) descerá dos tênis de personal e humilhará Bárbara (Alinne Moraes) na frente de toda a família.

Tudo começará após a vilã dar um tapa no rosto de Luan (Miguel Schmid), filho da profissional. Ela tinha decidido ficar calada sobre o assunto, quando descobriu através de uma conversa entre Janine (Indira Nascimento) e a ricaça, mas deixará os planos de lado e defenderá seu filho com unhas e dentes.

“Cala a boca, grã-fina mimada! Cala a boca ou eu não respondo por mim! Você rouba o conto da Janine, arma uma farsa suja, sórdida, em torno disso, e quem não tem educação e respeito pelas coisas dos outros é o meu filho, é isso mesmo?”, gritará ao iniciar uma verdadeira baixaria na trama.

Christian (Cauã Reymond) e Santiago (José de Abreu) ficarão chocados com a informação. “A Janine escreveu aquele conto, mas como ela é pobre, de baixo nível, e mal-educada… Não é isso? A tua filha é que ficou com os louros”, explicará a personal.

Bárbara até tentará negar, mas mexeu com a pessoa errada e a situação não será manipulada como ela costuma fazer com a família. “Louca é você, que pensa que é dona do mundo! Se eu vim até aqui é porque eu tenho carinho, afeto, pelo teu pai. O que você, com certeza, não entende, porque acha que todo mundo tem um preço”, dirá Érica.

Mais uma vez ela se colocará no lugar de vítima ao ver que não tem saída da situação. “Desculpa, pai. Desculpa não ser a filha que o senhor queria. Além de não ter dado um neto para o senhor, eu agora estou aqui, envergonhando o senhor desse jeito. Pela primeira vez na vida, um olhar de aprovação vindo do senhor… Era demais pra eu recusar, entende?”, tentará argumentar.