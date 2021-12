Em ‘Um Lugar ao Sol’, Érica descobre podre de Bárbara após humilhação; saiba qual

Érica (Fernanda de Freitas) e Santiago (José de Abreu) engatarão um romance nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”. Os planos de não assumir o romance irão mudar graças a Bárbara (Alinne Moraes) que fará um barraco ao ver o filho da personal na piscina da mansão. Acontece que Érica acabará ficando amiga de Janine (Indira Nascimento) e descobrirá todo o podre por trás do roubo.

No capítulo do próximo dia 21 de dezembro, irá rolar o primeiro beijo do casal após uma discussão sobre o pagamento da escola do filho da personal. Ela não aceita o gesto do ricaço, mas depois entende que ele fez o melhor para a criança.

Já no capítulo do dia 22 de dezembro, ele chamará o menino para tomar um banho de piscina e nesse momento a filha verá o garoto no local e armará um barraco. Após a pressão, Santiago assumirá a namorada para as três filhas.

Amizade inesperada

Como nessa novela os acontecimentos não são poucos, Érica ficará sem ter para onde ira após Roney (Danilo Grangheia) bater em Stephany (Renata Gaspar), ele inclusive atacará a amiga da personal na mansão do ricaço, já que elas fugirão para o local.

Após o episódio, Santiago oferecerá seu apart hotel para sua amada e o filho se instalarem. Quando chegam ao local encontram Janine, que foi coloca ali por Bárbara.

Santiago sugere que fiquem todos três ali, para não criar mais confusões com sua filha. A personal virará amiga da escritora e descobrirá toda a verdade por trás do roubo do texto e dará o troco para Bárbara, que ficará nas mãos dela.