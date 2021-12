Em ‘Um Lugar ao Sol’, Ravi é preso e recusa ajuda de Christian; saiba motivo

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Ravi (Juan Paiva) finalmente conseguirá um novo emprego, mas será preso após agredir seu patrão e ainda se recusará a aceitar a ajuda de Christian (Cauã Reymond).

Após tentar por diversas vezes conseguir um trabalho, o ex-motorista vai começar a trabalhar em uma lanchonete. Em uma noite após o trabalho, ele ganhará um frango de seu chefe e dará um pouco para o filho, que passará mal.

No outro dia, ele descobrirá que outros funcionários do estabelecimento também passaram mal ao comer o presente do patrão. Ele o pressionará para contar a verdade, mas o chefe negará a culpa.

“Eu vou lá dentro, então, buscar o frango, e o senhor come na minha frente, pode ser?”, dirá Ravi. “Dobra a língua para falar comigo, moleque”, responderá o chefe. “Moleque é o senhor que dá comida podre para os outros”, rebaterá.

Após a discussão, o jovem agredirá o patrão e acabará sendo preso. Na cadeia, Joy irá visita-lo. “Cadê o Chico? Como é que ele tá?”, perguntará. Ela dirá que ele está doente e que não tem dinheiro para pagar a fiança.

“Será que tu não tem ninguém para pedir emprestado? E o tal de seu Renato que era tão teu amigo?”, sugerirá. “De jeito nenhum! Aquele homem não presta! Eu posso estar desesperado, mas não quero nada que venha daquele homem, está me ouvindo?”, finalizará Ravi.