Em ‘Um Lugar ao Sol’, Renato ressurge e disputa o amor de Lara com Christian; entenda

A aproximação de Lara (Andréia Horta) com Christian (Cauã Reymond) mexerá com os sentimentos do gêmeo. Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, ele verá o irmão voltar para disputar sua amada com ele. Durante um pesadelo, Renato aparecerá para brigar com o mocinho.

A cozinheira aparecerá no quarto, quando é acordada com pedrinhas em sua janela. Ela irá até o local e verá Renato e Christian juntos olhando para ela.

“Precisava te ver. Eu sei que não devia, não podia, não posso. Mas eu não penso mais em nada… Eu acho que me apaixonei por você”, dirá o gêmeo rico. Ele chegará a tentar beijar Lara, mas será puxado por Christian, que lhe dará um soco.

“Pelo amor de Deus, o que é isso?”, dirá a mocinha assustada. Renato reagirá e a briga se formará a li mesmo. “Renato, não faz isso! Gente, por favor, para”, dirá ela desesperada. O ricaço encontrará uma barra de ferro e vai para cima do irmão.

“Pelo amor de Deus! Não”, dirá ela. É nesse momento que ela acordará e perceberá que tudo não passou de um pesadelo.