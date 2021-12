Embasa anuncia suspensão de água em Salinas da Margarida nesta quinta-feira

A Embasa informou que o abastecimento de água, no município de Salinas da Margarida, será interrompido temporariamente nesta quinta-feira (9). A localidade de Enseada do Paraguaçu, município de Maragojipe, também será atingido.

Segundo a empresa, a interrupção será feita para realização de um serviço de manutenção na captação do sistema. A previsão de conclusão é para as 21h do mesmo dia, quando terá início a retomada gradativa do abastecimento. A expectativa é de que em até 24h toda situação seja regularizada.