Em busca de talentos interessados em trabalhar no mercado financeiro, o grupo Empiricus oferece novas vagas de estágio para estudantes de diversas áreas. A companhia oferece, ao todo, 35 chances para as áreas de B.I., Comunicação, Negócios e Gestão, Tecnologia, Serviços e Produtos e Análise e Investimentos.

Podem participar universitários matriculados em qualquer curso de graduação, desde que residam em São Paulo – ou região metropolitana – e tenham disponibilidade para começar a estagiar em fevereiro de 2022.

De acordo com a Empiricus, o programa é repleto de possibilidades para quem deseja adquirir muita experiência de aprendizado e oferece ciclos rápidos de crescimento para que os aprovados possam se desenvolver junto com a empresa.

Com bolsa auxílio de R$ 2 mil por mês, os contratados terão direito, ainda, a alguns benefícios, como: auxílio mobilidade, seguro de vida, convênio médico, vale refeição, vale alimentação, convênio odontológico, parceiros de desconto e remuneração variável. Além disso, ao final do programa há a chance real de efetivação, a depender do desempenho e demanda da empresa.

Como se candidatar



Você Pode Gostar Também:

Os interessados deverão acessar o site https://content.empiricus.com.br/programa-estagio/index.html para cadastrar o currículo. O processo seletivo foi estruturado de forma a trazer mais diversidade para o grupo, sendo uma das etapas um formulário de voz ativa, que visa aumentar a diversidade e inclusão.

As inscrições permanecerão abertas até o dia 26 de janeiro de 2022 e os aprovados devem ingressar em uma das empresas do grupo – Empiricus, corretora Vitreo e os portais Seu Dinheiro e Money Times, além da startup Real Valor – em fevereiro. O modelo de trabalho oferecido é híbrido, com a possibilidade de atuação presencial e remota.