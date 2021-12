O empreendedor precisa lidar com diversos fatores inerentes ao mercado na era digital e isso pode não ser fácil, principalmente para o entrante no mercado. Entretanto, o mercado pode ser uma fonte de diversas oportunidades para o empreendedor, ainda que ele tenha que lidar com os diversos desafios ao mesmo tempo.

Empreendedorismo: a atuação estratégica é um diferencial competitivo

A volatilidade do mercado atual está diretamente ligada às inovações que surgem diariamente em todos os contextos de atuação, que por sua vez estimulam o cliente para que modifique o seu comportamento de compra.

Por isso, uma empresa na era digital, independentemente do seu porte, deve se direcionar estrategicamente, de modo que acompanhe o seu cliente para que melhorias sejam entregues de forma direta e indireta.

Análise da persona



Portanto, a análise da persona, que é fortemente ligada ao setor de marketing digital, pode ser de grande valia para que um entrante se direcione no mercado por meio de uma gestão holística.

Sendo assim, sugerimos que faça uso da análise da persona e direcione as ações de marketing digital dentro de um planejamento estratégico. Visto que ações aleatórias podem não ser resolutivas para que consiga dar andamento ao valor de mercado necessário na era digital.

Fatores que antecedem o fluxo de vendas

Além disso, o empreendedor também deve amparar os fluxos internos que antecedem o fluxo de vendas. Ou seja, é necessário realizar uma correta gestão de estoque; logística; fidelizar o cliente; verificar todos os fluxos e investir em sistemas integrados. Sendo assim, são muitas demandas para que a empresa possa crescer de forma escalável e direcionada.

A gestão permite que a sua expansão ocorra de uma forma natural e escalável

Todavia, para um entrante no mercado que atua de maneira estratégica, o seu ganho pode ser elevado. Visto que ao amparar a empresa desde a sua entrada no mercado, a gestão permite que a sua expansão ocorra de uma forma natural e escalável. Ou seja, não será necessário investir em novos sistemas e perder fluxos que já estão alinhados.

Valor de mercado e liderança

Dessa forma, a empresa pode gerar um valor de mercado e se tornar líder de um determinado nicho de atuação, ainda que seja nova no mercado. Certamente, a atuação estratégica é um diferencial competitivo para uma empresa em todos os segmentos. Sendo assim, é importante que o empreendedor tenha essa cultura implícita na sua rotina e no seu plano de ação.