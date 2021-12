Conforme informações do SEBRAE mais de 11 milhões de brasileiros são ativos no empreendedorismo atual. Esse dado demonstra a adaptabilidade e a expansão desse modelo de atuação no mercado.

O mundo do empreendedorismo cresceu de forma exponencial. Algumas pessoas resolvem empreender quando perdem o emprego formal; outras têm o empreendedorismo como um sonho. No entanto, o empreendedor precisa se atentar a alguns pontos que podem gerar um impacto no seu negócio.

Empreendedorismo: a lucratividade é o resultado de um valor gerado

A lucratividade de um negócio, embora seja uma objetividade, é resultado de um esforço contínuo e de diversas análises internas. Por isso, antes de pensar em obter um negócio lucrativo, pense no caminho que você terá de percorrer para isso. Visto que empresas com grande potencial de mercado perdem espaço para atuações mais estratégicas.

Defina suas metas e faça análises constantes



A matriz Swot, por exemplo, é uma análise importante dentro do mercado e é adaptável a todos os tamanhos de negócio. Sendo uma forma prática de considerar fatores internos, externos, forças e fraquezas de uma empresa.

Oportunidade para criar soluções e escalabilidade

Uma das grandes vantagens do empreendedorismo na era digital é alcançar a liderança de um determinado nicho. É possível que você apresente soluções inovadoras e gere escalabilidade para o seu negócio.

Dessa maneira, a sua empresa poderá crescer sem que invista diretamente na infraestrutura. Para isso, é necessário atualizar estrategicamente o seu plano de negócios, considerando o seu diferencial competitivo. Uma vez que você pode gerar inovação e solução através de um produto inédito ou através de investimentos direcionados em sistemas de gestão, por exemplo.

Empreendedorismo não é intuição

Embora muitas pessoas tenham a ideia de que o empreendedor irá ganhar dinheiro fácil porque o seu produto pode ser inovador, é necessário direcionar as ideias de uma maneira estratégica; já que essa é uma falta de muitos empreendedores no Brasil.

Sendo assim, é importante analisar a persona da sua marca, obter um diferencial competitivo e, principalmente, oferecer uma solução para a questão da sua persona. Além disso, o empreendedor deve formalizar o seu negócio desde o surgimento para que evite problemas com o fisco.

Por isso, é necessário unir a sua capacidade empreendedora e criativa, às formalidades do mercado e às necessidades da gestão, considerando que na era digital nenhum dado é estático.

Portanto, o empreendedor deve se organizar, flexibilizar e planejar de forma constante para que obtenha sucesso no mercado, transformando assim a sua ideia em uma oportunidade de negócio.