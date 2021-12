O empreendedor precisa atuar de maneira estratégica, se antecipando às demandas assertivamente para que consiga se colocar no mercado, considerando a instabilidade inerente à era digital. A era digital certamente é uma fonte de grandes oportunidades, no entanto, é inegável que empreender no mercado atual é um grande desafio.

Empreendedorismo: transforme um desafio em uma grande oportunidade

O empreendedorismo sempre foi desafiador, entretanto, cada vez mais, empreender tem se tornado uma decisão estratégica. O mercado, de forma geral, nunca foi estático. No entanto, talvez nunca tenha sido volátil como é na atualidade.

O cliente é estimulado pela concorrência

O comportamento de compra do cliente é estimulado para que troque suas preferências. Por isso, o empreendedor deve atuar como uma grande empresa, ainda que essas grandes empresas sejam pequenas em seu porte. A concorrência no mercado atual é o que torna o desafio intangível, visto que novas ideias de produto trazem novas necessidades.



Crie um caminho estratégico para o crescimento

Sendo assim, ao empreender em um determinado nicho de atuação, você pode ter de lidar com uma concorrência direta dentro dessa opção. No entanto, o empreendedorismo na atualidade permite que uma marca oriunda de uma empresa de pequeno porte se torne grande para o público.

Dessa forma, o empreendedor precisa pensar estrategicamente, já que vai concorrer com empreendedores que possuem grande potencial de mercado, e as estratégias permitem que uma empresa alcance seu potencial em pouco tempo de atuação.

Não deixe para depois o direcionamento da sua empresa

Por isso, a ausência de uma visão estratégica para o plano de negócios de uma empresa, desde o seu surgimento, é um grande erro. Não há como entrar no mercado agora e ajustar a empresa depois, ou atender o cliente depois que a empresa já estiver funcionando. Portanto, não existe depois no mercado atual; se não houver uma estratégia agora, a empresa fica aquém do seu potencial.

Nada é estático e a inovação é uma necessidade

Nada é estático e as mudanças precisam de acompanhamento para que a sua empresa não se perca dentro de um mercado estimulado pela inovação. No entanto, ainda que a sua ideia de negócio seja revolucionária, sem estratégia a sua empresa poderá entrar em obsolescência em pouco tempo.

Sendo assim, é necessário lidar com os fatores internos, fatores externos, a mudança no comportamento do cliente e o acompanhamento estratégico de todas essas vertentes. Por isso, empreender na atualidade é um desafio dinâmico, porém, é possível transformar esse desafio em uma grande oportunidade.