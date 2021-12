Empresa cria projeto educacional para empreendedores

De acordo com um levantamento realizado pelo Relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – 2020, o empreendedorismo cresceu de 37,5% para 50,4% no Brasil em 2020.

Visando esse público e a falta de conteúdos gratuitos, a empresa Salon Line criou o Me Ajude a Vender, para pessoas que desejam empreender e precisam de auxílio para administrar seu negócio.

O projeto é uma plataforma que reúne diversos materiais com temas chaves sobre empreendedorismo e vendas, os conteúdos são feitos em diversos formatos para facilitar ainda mais o aprendizado do público. Dentro do site terá:

Pílulas – vídeos curtos sobre temas variados,

Lives com especialistas do mercado financeiro, digital e vendas com dicas e outros assuntos,

Textos explicativos sobre como vender nas redes sociais, técnicas de vendas e etc,

Além de e-books.

Para Kamila Fonseca, diretora de marketing da Salon Line, “É do nosso desejo ver todos os microempreendedores avançando e crescendo sempre, queremos que sejam independentes.



A Salon Line tem como objetivo buscar iniciativas que transformam ou que de alguma forma dão mais liberdades para as pessoas, por isso, além do universo da beleza, decidimos criar um espaço pensado em todos que já empreendem ou que desejam realizar esse sonho em qualquer segmento.

Objetivo da plataforma

O Me Ajude a Vender tem esse propósito, inclusivo e com conteúdos que vão ajudar a vender mais, tudo isso, de uma forma dinâmica e totalmente online”.

A proposta do projeto é desenvolver a autoconfiança, capacitar a liderança, fornecer conhecimentos técnicos e práticos e incentivar a geração de renda dentro de um espaço totalmente online e gratuito.

Para participar da iniciativa o micro empreendedor precisa se inscrever no link: https://www.meajudeavender.com.br/.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Salon Line.

