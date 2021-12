Empresa de cibersegurança abre matrículas para cursos de capacitação em tecnologia

A Trend Micro, empresa especializada em cibersegurança, anunciou nesta sexta-feira (17) a abertura das inscrições da 3ª edição do curso de qualificação profissional conhecido como ‘General Markets’.

De acordo com a empresa, o candidato não precisa ter experiência em TI, já que vai atuar na área de relacionamento com o cliente. Além disso, ele vai conhecer todas as etapas de relacionamento com o cliente, como vendas, finanças, pós-vendas, marketing, entre outras.

Entre os requisitos, é necessário estar cursando o ensino superior, ou ter se formado recentemente, e ter no máximo 27 anos. O programa ‘General Market’ oferece, durante três meses, um estruturado treinamento presencial e todo o suporte necessário para os participantes obterem sucesso nas atividades que envolvem a área comercial.

O início do programa está previsto para o dia 14 de fevereiro de 2022 e os 30 candidatos aprovados terão a oportunidade de fazer parte da equipe de SDR (Sales Development Representative) da Trend Micro, com contratação efetiva. Vale destacar, ainda, que durante o período do curso eles serão remunerados e receberão certificações.

Os interessados em participar precisam responder um formulário e enviar uma carta de apresentação, até o dia 23 de janeiro de 2022, explicando a razão pela qual deveriam ser escolhidos (até 550 palavras). Para mais informações, clique aqui e acesse o documento do programa.