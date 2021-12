Empresa de telemarketing abre mais de 300 vagas de emprego no Brasil

A empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, BrasilCenter, está com mais de 300 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para promotores de venda e operadores de call center em diversas regiões do Brasil.

Para participar, os interessados devem ser maiores de 18 anos com Ensino Médio Completo e, de preferência, com experiência na área de atuação. Ao todo são mais de 250 vagas para operadores de call center, em cidades como Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP) e Juiz de Fora (MG). Com quase 100 posições abertas. Há vagas também para atendimento em Vila Velha (ES) e Goiânia (GO), onde a companhia busca cerca de 80 profissionais.

Já para as posições de vendedor porta a porta e promotor de vendas, as vagas são para atuar na rua, shoppings ou lojas, com prospecção de clientes. As mais de 75 vagas estão disponíveis em diversos pontos do país, incluindo São Paulo, São José do Rio Preto, Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto e Itupeva, em SP. No Nordeste, as oportunidades são em Fortaleza, Mossoró e Sobral, no Ceará, além de e Petrolina, Pernambuco. Também há vagas em Vitória, Espírito Santo.

A carga horária é de seis horas e diversos benefícios, como assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e transporte, e participação nos lucros. Algumas oportunidades para Call Center são para home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador. Os contratados devem demonstrar engajamento e iniciativa, com foco para atingir as metas e desafios propostos pela empresa.

Para participar do processo seletivo, é preciso cadastrar o currículo no site da companhia e selecionar o setor de atuação desejado para iniciar as etapas de seleção online.