Empresário é preso acusado de sonegar mais de R$ 11 milhões em Alagoinhas

Um empresário da cidade de Alagoinhas foi preso na manhã desta terça-feira (14), acusado de sonegar mais de R$ 11 milhões em impostos. A prisão foi resultado da ‘Operação Apostasia’, realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), por meio da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), Ministério Público da Bahia e da Secretaria da Fazenda da Bahia.

Na prática, o proprietário da empresa criava empresas em nome de “laranjas”, com o fim de sonegar impostos e em seguida abandonava as empresas e substituía por novas. No momento, ele é suspeito de praticar os crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Além dessa atuação, a polícia cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em galpões, estabelecimentos comerciais e imóveis das cidades de Alagoinhas e Feira de Santana. “Durante as buscas, recolhemos documentos e aparelhos eletrônicos, que ajudarão a chegar em mais provas deste grupo”, explicou a titular da Dececap, delegada Márcia Pereira.