Empréstimos para MEI: quais as melhores opções? Conheça mais

Se você for um microempresário individual e for afetado pela pandemia, saiba que o crédito pode ser a sua solução. Ademais, muitos bancos oferecem empréstimos para MEI destinados a este grupo com condições especiais, como taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos. ENtão, verifique mais detalhes na matéria desta segunda-feira (27) no Notícias Concursos.

Quais são as melhores opções de empréstimos para MEI

Pode-se obter as linhas de crédito de empréstimos para MEI por quem precisa promover o desenvolvimento dos negócios. Isso é para injeção de capital de giro, compra de matéria-prima ou manutenção de contas em dia. Abaixo, estão algumas das opções mais assertivas no mercado atualmente.

BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) distribui até R$ 20 mil para empreendedores a uma taxa de juros mensal de 4%. A realização do contrato é feita diretamente no portal da instituição, na opção “microfinanças”. A análise é rápida e o dinheiro cai diretamente na conta bancária da empresa.

Caixa Econômica Federal

Outra opção é o crédito da Caixa. A agência oferece de R$ 300,00 a R$ 21 mil, com juros de 1,99%, mais taxa de abertura de conta (TAC) de 3%. Não há cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e período de carência.

Os clientes podem pagar suas dívidas em no máximo 24 meses, sem complicações. Para se inscrever, basta procurar a agência da Caixa e levar a documentação pessoal, além da documentação da empresa.

Creditas

A terceira opção tem a taxa de juros mais barata do mercado: de 0,75% a 1,39% ao mês. O cliente deve fornecer o imóvel ou veículo de sua propriedade como garantia de pagamento. Pois, os interessados, encontram as informações de solicitação dos empréstimos para MEI no site da Creditas.

