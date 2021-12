Enem 2021: participantes que farão as provas em janeiro já podem consultar os locais de prova

Os estudantes que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 nos dias 9 e 16 de janeiro já podem conferir os locais de provas por meio da Página do Participante. De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o cartão de confirmação de inscrição está disponível desde a segunda-feira (27).

Além dos locais de prova, os participantes podem conferir no documento outras informações como horário de aplicação, número de inscrição, opção de língua estrangeira, dados de atendimento especializado e nome social.

Em janeiro, o Inep vai aplicar o Enem PPL e vai realizar a reaplicação das provas para os estudantes que não puderam fazer o exame nos dias 21 e 28 de novembro devido a problemas logísticos ou doença. Nessa data também farão as provas do Enem 2021 os participantes isentos em 2020 que realizaram a inscrição após determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório. Além disso, os participantes deverão manter o distanciamento social.

Os candidatos devem levar caneta de tinta preta fabricada em material transparente e documento oficial de identificação com foto. Não é obrigatório levar o cartão de confirmação, mas o Inep recomenda que os candidatos imprimam o documento.

Você Pode Gostar Também:

A aplicação regular das provas do Enem 2021 aconteceu nos dias 21 e 28 de novembro. Os gabaritos já estão disponíveis no site do Inep. De acordo com o órgão, a divulgação dos resultados do Enem 2021 está prevista para o dia 11 de fevereiro de 2022.

Confira mais detalhes no edital do Enem 2021.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também A UEMA irá divulgar resultados dos pedidos de isenção do PAES de 2022 em janeiro; confira datas e mais informações.