Enem 2021: termina hoje prazo para solicitar reaplicação das provas

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que não puderam realizar as provas devido a doenças infectocontagiosas, ou por problemas logísticos ou de infraestrutura têm até as 23h59 desta sexta-feira, dia 3 de dezembro, para solicitar a reaplicação das provas.

De acordo com o edital do Enem 2021, os interessados devem solicitar a reaplicação por meio da Página do Participante. É preciso anexar os documentos solicitados pelo Inep para comprovar a situação que impossibilitou o estudante a realizar o exame.

Desse modo, os estudantes com covid-19 ou com sintomas de outras doenças previstas no edital devem enviar o diagnóstico que comprove a doença. O documento deve conter o nome completo do participante; o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10); a assinatura de médico responsável e o número do CRM.

Além da covid-19, de acordo com o edital, são doenças infectocontagiosas para fins de reaplicação da prova: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela.



O edital especifica ainda que podem também solicitar a replicação os candidatos que não conseguiram fazer o exame por problemas logísticos, de infraestrutura ou outras ocorrências específicas. Nesses casos, o edital considera como válidos “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”.

Data da reaplicação

Segundo o edital, o Inep irá avaliar cada caso individualmente. Portanto, as respostas também serão individuais e poderão ser conferidas pelo candidato por meio de seu login no site do Enem.

A reaplicação do exame será nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da aplicação das provas do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.

De acordo com o Inep, o resultado do Enem 2021 está previsto para o dia 11 de fevereiro de 2021. Veja mais detalhes no edital do Enem 2021.

