Enem e vestibulares: 3 pontos que prejudicam os estudantes 

Passar no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou vestibular é o sonho de muitas pessoas. Mas todo mundo sabe que isso demanda esforço, determinação, organização, foco, etc.

Os exames costumam ter muitas questões, com conteúdos de todos os níveis e em um prazo apertado. Além disso, há a redação, que costuma deixar os candidatos bem aflitos por seu grau de exigência.

Está correndo atrás dessa meta? Então veja três pontos principais que podem prejudicar seus estudos!

Estudar sem um plano

Ter um plano é fundamental para qualquer pessoa que está se preparando para o vestibular.

Como são muitas matérias para estudar, é importantíssimo criar um cronograma de estudos com todas as disciplinas. Priorize aquelas que representam um nível maior de dificuldade para você.

Além disso, defina horários específicos para poder se organizar com outros compromissos e não se perder na entrega de resultados.

Não descansar

Outro erro muito comum, e que muitos estudantes não conhecem, é deixar a hora de descanso de lado.

Estudar dias sem parar e não descansar adequadamente faz com que o cérebro entre em uma situação de estafa. Por isso, em vez de absorver os conteúdos com qualidade e de forma duradoura, pode provocar o efeito contrário.

O rendimento depende muito do descanso e da qualidade de vida do aluno. Assim, é crucial planejar os estudos, mas também os momentos de descanso, junto à família ou fazendo algo que goste.

Não ter um ambiente adequado

O ambiente de estudo também é muito importante. Muitos vestibulandos e concurseiros pensam que isso não tem nada a ver, no entanto o local pode interferir no desempenho nas avaliações.

Sendo assim, escolha um local limpo, organizado para que você consiga se concentrar exclusivamente nos estudos. Pode ser até mesmo algum cômodo da casa, mas é importante conversar com os familiares para deixá-lo sozinho neste período de estudo.

Por fim, a qualidade do assento e da iluminação também deve merecer sua atenção.

E então, gostou da matéria?