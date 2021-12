Enfeite sua mesa: aprenda a fazer um bolo natalino com frutas cristalizadas

Sentiu o cheirinho de bolo natalino caseiro da sua avó? O Natal é a época de manter a família reunida e a casa cheia, por isso, hoje separamos uma receita com a cara das festas de fim de ano com frutas cítricas, massa levinha, sabor delicioso e um toque de conhaque que serve até seis pessoas. A receita é do site Panelinha. Bom apetite!

Ingredientes:

1 ⅔ xícara (chá) de farinha de trigo

200 g de manteiga em temperatura ambiente

1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

4 ovos

1 xícara (chá) de nozes (cerca de 120 g)

½ xícara (chá) de frutas cristalizadas (cerca de 80 g)

½ xícara (chá) de uvas-passas brancas (cerca de 70 g)

1 xícara (chá) de ameixa seca sem caroço (cerca de 150 g)

¼ de xícara (chá) de conhaque (ou rum)

½ colher (sopa) de fermento em pó

½ colher (sopa) de canela em pó

1 pitada de cravo-da-índia em pó

noz-moscada ralada na hora a gosto

1 lata de figo em calda para servir

açúcar de confeiteiro a gosto para decorar

manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar

Modo de preparo: