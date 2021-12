Ensaios de Verão: confira programação de shows pré-Carnaval em dezembro

0 O verão, época marcada por altas temperaturas, dias de praia e piscina, além de muita diversão, é palco de inúmeras atrações em Salvador, dentre elas, os ensaios de verão. O aquecimento para os festejos carnavalescos acontecem ao longo de toda a estação, e, se você quer abrir esse período solar da melhor forma, confira a lista de ensaios de verão para o mês de dezembro:

Quinta Sem Sentimento – Ensaio de Verão do Papazoni, com participação de Nêgo Jhá, 7Kássio e set do DJ LA

A Quinta Sem Sentimento, ensaio de verão da banda Papazoni, recebe no palco do HYPE Bar, o grupo Nêgo Jhá – formado por Guilherme Santana e Gabriel Almeida. Também participará do evento o 7Kássio e, já para a abertura, o DJ LA estará no comando.

Quando? Quinta-feira, 23 de dezembro, às 20h

Onde? Hype Bar, Vila Jardim dos Namorados, Pituba, Salvador – BA

Quanto? R$ 50 (virada de lote a qualquer momento); Ingressos no @hypebar.salvador

O Vale do Verão – Ensaio de Verão de Alinne Rosa, com participação de É O Tchan

A primeira edição do ensaio pré-carnaval de Alinne Rosa já está com data marcada. “O Vale do Verão”, que contará com a presença do É O Tchan, acontecerá no novo Largo da Tieta, no Pelourinho.

Quando? Domingo, 26 de dezembro, às 16h

Onde? Largo da Tieta, no Pelourinho

Quanto? Pista: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira); Open: R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira) – Ingressos no SAN Folia