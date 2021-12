Então é Natal: aprenda a fazer um saboroso peito de frango natalino com bacon

Nesta sexta-feira (24) é dia de se reunir com a família para celebrar o Natal. E, claro, degustar as delícias da ceia. Hoje, o iBahia traz uma receita de “Peito de Frango Natalino com Bacon” do chefe Cristiano Ribeiro, do Senac. Fácil, rápido e sem erros.