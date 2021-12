Então é Natal! Veja como foi a celebração na casa dos famosos baianos

É Natal!!! E muitos famosos postaram nas redes sociais como foi a comemoração a data, ao lado dos familiares e amigos. Veja a lista especial feita pelo iBahia e conta pra gente no nosso instagram qual foto ficou mais bonita!

Léo Santana e Lore Improta

A família Santana e Improta estava toda reunida. Este foi o primeiro Natal da pequena Liz, primeira filha do casal baiano. De acordo com Lore, a baby GG deu trabalho na véspera de Natal. Mas, ainda assim, o casal apareceu em muitas fotos com muito glamour. Nas publicações feitas nas redes sociais, Lore descreveu o momento: “Esse Natal está sendo mais do que especial agora que temos nossa princesa em nossos braços. Que essa noite seja de muito amor, saúde e felicidade para todos vocês. Feliz Natal minha genteeee (sem risadinha e com risadinha de Liz pra vocês)”. Já Léo, resumiu o momento em uma palavra: “Riqueza”.