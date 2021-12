entenda como vai ser feito o depósito do novo programa social

O Governo Federal começou oficialmente nesta segunda-feira (27) os pagamentos do seu vale-gás nacional. Só que neste primeiro momento, o Planalto está atendendo apenas uma pequena parcela dos usuários. Das 5,5 milhões de pessoas com direito, cerca de 100 mil estão pegando a quantia agora em dezembro.

Todo o restante deve ficar mesmo para janeiro. E aí o fato é que as dúvidas seguem surgindo na cabeça dos possíveis usuários. Umas das mais comuns, por exemplo, é a questão da forma de pagamento do benefício. Afinal, como é que o Governo Federal vai depositar esse dinheiro?

Segundo o Ministério da Cidadania, já há uma resposta para isso. De acordo com eles, a ideia é pagar o programa da mesma forma que eles pagam o Auxílio Brasil. Então os pagamentos irão cair basicamente na mesma conta em que cai a quantia do novo Bolsa Família. Não há qualquer tipo de alteração neste sentido.

Com isso, a forma de consulta segue a mesma. Quem quiser ver se vai receber o vale-gás, precisa dar uma olhada no app oficial do Caixa Tem ou mesmo no do Auxílio Brasil, que acabou de ser lançado. Mas não se assuste se o montante não estiver lá ainda. O depósito só deve acontecer mesmo a partir de janeiro.

A forma de movimentação também deve ser a mesma. De acordo com o Governo Federal, para mexer na quantia, os cidadãos terão duas opções. A primeira é usando o Caixa Tem, de maneira digital. E a segunda é a tradicional retirada do dinheiro em espécie em uma agência. Tudo igual.

Ideia é evitar confusão

Ao juntar os pagamentos do Auxílio Brasil e do vale-gás em um lugar só, o objetivo da Caixa Econômica Federal é evitar que acabe existindo uma confusão entre os usuários. Por isso, tudo vai acontecer da mesma forma.

Vale lembrar que até mesmo o calendário dos dois benefícios vai ser o mesmo. Dessa forma, quando cair o dinheiro do Auxílio Brasil vai cair também o do vale-gás. Assim, dá para dizer que um vai acabar sendo um adicional do outro.

Só usuários do Auxílio recebem vale-gás?

Sim. De acordo com um decreto já publicado pelo Governo Federal, o vale-gás nacional vai atender apenas as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil. Pelo menos é isso o que vai acontecer no primeiro momento de repasses.

Isso acabou frustrando muita gente que não está no Auxílio Brasil. Essas pessoas também estavam querendo uma chance de entrar no benefício. Mas pelas regras impostas pelo Governo Federal, isso será muito difícil de acontecer.

Mas não é para todo mundo

Vale frisar, no entanto, que nem todo mundo que está no Auxílio Brasil vai conseguir entrar no vale-gás nacional. Até mesmo porque não há vagas para todo mundo. Pelo menos é isso o que o Governo Federal está dizendo.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil deve atender algo em torno de 17 milhões de pessoas a partir de janeiro. Ao mesmo passo, o vale-gás deverá chegar no bolso de cerca de 5,5 milhões. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.