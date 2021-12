Entidades organizam campanhas para ajudar municípios da Bahia; veja como ajudar

Foto: Divulgação

Polícia Militar da Bahia As companhia independentes da Polícia Militar da Bahia (CIPM’s) das cidades de Itamaraju e Jucuruçu também arrecadam donativos. Ambas cidades foram atingidas pelas chuvas. As doações podem ser entregues nos quarteis. Confira abaixo:

Shopping Paralela, em Salvador O Shopping Paralela anunciou a campanha S.O.S Sul da Bahia. O centro de compras é ponto de coleta de alimentos, água, roupas e cobertores. As doações podem ser entregues no piso L2.

Prefeitura de Jucuruçu

A Prefeitura de Jucuruçu também pede doações de alimentos, produtos de higiene pessoa e roupas. As entregas podem ser feitas diretamente no CRAS, Igreja Católica São Sebastião e na Igreja Adventista nado bairro Califórnia. Para quem é de outro município ou estado tem também a doação através do Fundo Municipal de Assistência Social. PIX: 18705821000199.