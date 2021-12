Entidades se reúnem com Bruno Reis para viabilizar Carnaval no Comércio

Representantes da Liga dos Blocos Afros, Unesamba (União das Entidades de Samba da Bahia) e Associação dos Blocos de Trio vão se reunir na tarde desta terça-feira (14), às 15h30, com o prefeito Bruno Reis na Prefeitura de Salvador. O objetivo é apresentar um projeto alternativo de carnaval com um circuito no bairro do Comércio.

De acordo com as entidades, o desfile aconteceria nas avenidas da França e Estados Unidos, com entrada restrita tanto para quem vai ficar na pipoca, quanto para quem vai para os blocos. As vias de acesso ao circuito serão fechadas com portões, permitindo a passagem apenas do folião que fizer o cadastro digital prévio, com comprovação do ciclo vacinal completo. Além disso, todos os protocolos previstos nos decretos municipais e estaduais serão cumpridos, como a limitação de pessoas.

Os representantes dos blocos aguardam agendamento de audiência com o governador Rui Costa, para pedir autorização e agilizar os trâmites, no caso de aprovação.