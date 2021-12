É grande o crescimento do mercado de investimentos e o número de brasileiros que desejam ir além da poupança está cada vez mais elevado. Conforme dados oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), o crescimento é exponencial, em algumas regiões brasileiras chega a até 400%.

Entrante no mercado de investimentos: faça um planejamento e analise os riscos

Sendo assim, se você faz parte desse grupo de novos entrantes no mercado de investimentos, é relevante que você se atente a alguns pontos para que você direcione sua entrada nesse mercado de maneira segura, evitando ou minimizando o risco de perdas.

Cuidado com golpes e fraudes

Primeiramente, é importante que você tenha clareza de que todos os produtos financeiros são arriscados na internet, quando pensamos em golpes e fraudes.

Dessa forma, assim como ocorre com o Pix e com o Open Banking, é necessário que você se atente a origem de links recebidos, ligações, mensagens, enfim, todos os canais podem ser utilizados para uma conduta de má-fé no mercado financeiro.

Por isso, ainda que o Banco Central do Brasil (BCB) disponibilize orientações para os clientes considerando essas possibilidades, cabe ficar atento, já que pode ser burocrático reaver o seu dinheiro. Além disso, a instituição não pode garantir o ressarcimento ao cliente, em algumas situações. Sendo assim, tenha muito cuidado para que tente evitar esse transtorno.

Priorize as opções de renda fixa

No mercado de investimentos, é importante que você comece por opções de renda fixa. Pois elas permitem que você saiba exatamente o valor que será resgatado. Isso pode elevar a sua confiança para diversificar suas opções. Dessa maneira, diversificar suas opções é uma das melhores formas de você entrar no mercado de investimentos, principalmente quando você diversifica pensando em valores baixos.

Tesouro Direto e o comportamento do mercado

Por exemplo, o Tesouro Direto permite que você invista a partir de R$ 30,00. Dessa forma, essa é uma maneira prática de entender o comportamento do investimento e analisar a viabilidade de cada opção.

O planejamento financeiro deve ser feito para que você saiba quais são as suas necessidades e quais as opções disponíveis no mercado e melhor lhe atendem.

Simuladores e planejamentos

Os sites oficiais, como o Banco Central do Brasil (BCB), permitem que você faça simulações pertinentes ao mercado de investimentos. Sendo assim, faça um planejamento e verifique suas metas para que você possa investir de maneira planejada. Pois, é importante que se atente a data de resgate e a possível necessidade que você possa ter de antecipar o investimento, dentre outros fatores que devem ser considerados.