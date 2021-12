Entrar no Cadúnico não garante o recebimento de auxílios do Governo

O Governo Federal está com planos de pagar pelo menos dois projetos sociais em 2022. Um é o Auxílio Brasil, que já está funcionando desde novembro, e o outro é o vale-gás nacional, que está funcionando desde dezembro. Nos dois casos, quem quiser receber vai precisar estar no Cadúnico.

Sabendo disso, milhares de pessoas recorreram às suas prefeituras para entrar nesta lista do Governo Federal. É que são as gestões municipais que organizam essas entradas no Cadúnico. A verdade é que muita gente procurou entrar nesta lista para ter uma chance de fazer parte do Auxílio Brasil ou mesmo no vale-gás nacional.

Para quem não sabe, o Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal. Nela, podem se registrar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A partir dos dados que estão disponíveis por lá, os agentes do estado passam a se basear para fazer os pagamentos dos mais variados benefícios sociais.

Mas é preciso ficar claro que entrar no Cadúnico não necessariamente garante que o cidadão vai entrar em um auxílio social. Ele apenas coloca os seus dados para jogo. Existem milhões de pessoas no país neste exato momento que estão nesta lista e não estão recebendo nenhum tipo de ajuda.

Na verdade, existem até pessoas que estão no Cadúnico, já passaram pela seleção de alguns projetos sociais, e mesmo assim não estão recebendo nada. O que é preciso deixar claro é que ao entrar no projeto, o cidadão não vai automaticamente fazer parte de um programa social. Não é assim que funciona.

Você Pode Gostar Também:

Cadúnico e o Auxílio Brasil

Um exemplo claro disso que estamos falando é a questão do Auxílio Brasil. O Governo começou os pagamentos desse programa em novembro. Hoje, cerca de 14,5 milhões recebem e esse número deve subir para 17 milhões em janeiro de 2022.

O número de pessoas que estão no Cadúnico é bem maior. A estimativa mais recente é de mais de 30 milhões, e a tendência é a de que esse número possa até ter subido nas últimas semanas. Nem todos eles entraram ou irão entrar no Auxílio Brasil.

E o vale-gás

É o mesmo sistema do vale-gás nacional, que é o outro programa do Governo Federal. Nem todo mundo que está no Cadúnico vai conseguir receber esse novo benefício que vai ajudar na compra de um botijão de 13kg.

Na verdade, a entrada no vale-gás promete ser ainda mais difícil. Isso porque o programa deve atender cerca de 5,5 milhões de pessoas. Além de estar no Cadúnico, o cidadão ainda precisa estar no Auxílio Brasil para ter uma chance.

Pior sem ele

É verdade que o Cadúnico por si só não garante os pagamentos de um programa social, mas também é verdade que ele é a porta de entrada da grande maioria deles. Então uma inscrição nessa lista não vai fazer mal algum.

Além dos projetos do Governo Federal, o fato é que o Cadúnico vem funcionando como porta de entrada para programas de benefícios sociais de estados e municípios. Para entrar nesta lista é importante entrar em contato com a prefeitura da sua cidade.