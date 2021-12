Entrevista: 7 conselhos para conquistar o emprego 

Uma das principais metas quando se inicia o ano é conseguir um emprego. E, depois de praticamente dois anos de pandemia, o mercado se mostra otimista com as contratações.

No entanto, você sabe como se preparar para uma entrevista de emprego? Para ajudar no processo, o Head de operações da empresa Empodera – plataforma de educação, André Alves, listou sete conselhos importantes. Acompanhe.

Você conhece a empresa que vai fazer entrevista?

Pesquisar sobre a empresa antes do processo seletivo é fundamental. Ninguém viaja para algum lugar sem antes saber alguns detalhes, certo?

Então, saiba qual é o campo de atuação, se é nacional ou multinacional e há quanto tempo a empresa atua no mercado. Como funciona este mercado, qual o papel da empresa e o tamanho dela.

Mostre quem você é, isso conta bastante

Atualmente as empresas procuram profissionais que estejam realmente ligados com a cultura da empresa e que sejam “verdadeiros”, soa engraçado, mas ser real é mostrar que você tem personalidade e passa confiança.

Conheça suas Soft Skills e Hard Skills

Soft Skills são habilidades comportamentais ou interpessoais que são difíceis de ser mensuradas.

Por exemplo, criatividade, empatia, adaptabilidade, dentre outros.

Já as Hard Skills, são habilidades técnicas que podem ser comprovadas através de uma graduação, pós-graduação ou cursos de aperfeiçoamento que você fez. Tendo estes dois termos em mente você já pode traçar o que pode dizer.

Experiências informais também tem valor

Muitas empresas aceitam experiências não formais, como trabalhos voluntários, participação em organizações estudantis.

Afinal de contas, não deixam de ser vivências e, devem sim, ser colocadas no currículo, mas sempre destaque o que você aprendeu e fez principalmente se tiver relação direta ou indireta com a função solicitada no cargo.

Inclusive, para quem está tentando o primeiro emprego formal é uma ótima ideia incluir no currículo essas experiências.

Se prepare para as perguntas

Duas perguntas são normalmente realizadas, “Quais são seus objetivos” ou “o que você tem de melhorar” e, suas respostas vão mudar toda a situação. Responda sempre de maneira diferenciada dos outros, diga o diferente.

Dizer que seu objetivo é “contribuir para as vendas da empresa” já foi bastante utilizado. Diga que com sua experiência e conhecimentos você motivará a equipe a ter melhores vendas e manter o cliente cativado. Olha que diferente!

Pitch: se conheça e se descreva

A entrevista é, sem dúvidas, uma etapa decisiva e o tempo nem sempre é seu aliado, então, o Pitch é fundamental. Ele funciona da seguinte maneira: você tem pouco tempo para apresentar os seus melhores pontos, ou seja, é se vender no menor tempo possível.

Separe de dois a três minutos para dizer sobre você: seu nome, seus diferenciais, onde mora e com quem mora, idade e o que faz, o que já fez.

Procure chamar a atenção dos recrutadores, com o que de mais diferente aconteceu em sua trajetória, principalmente as superações e conquistas, finalizando com o que pode oferecer para a empresa. Já é bom ir treinando!!!

Saiba onde é o local do processo seletivo ou caso seja online prepare-se antes.

A pandemia da COVID-19 mudou bastante a maneira como os processos seletivos têm ocorrido. Antes os processos eram todos presenciais, agora passaram a ser parcialmente ou de forma remota (online).

Mas mesmo o processo sendo virtual, procure saber por qual plataforma será realizada. Se possível, faça testes de som e imagem para que não ocorra falhas.

Fique em um local silencioso, deixe papel e caneta próximos e sua garrafinha de água também. Caso seja presencial, pesquise antes o local e a maneira de chegar, busque chegar um pouco antes do horário combinado, caso haja algum contratempo.

