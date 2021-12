É muito importante que o candidato se direcione durante a entrevista de emprego para que consiga demonstrar a sua capacidade de modo orgânico.

Entrevista de emprego: demonstre a sua capacidade de modo orgânico

No entanto, é comum que os candidatos fiquem aquém do seu potencial por conta do nervosismo gerado pela situação de avaliação. Por isso, é importante que o candidato se atente a linguagem não verbal. Visto que a linguagem não verbal transmite uma mensagem que ampara o processo seletivo juntamente com as outras avaliações feitas pelo profissional de recrutamento e seleção.

Tenha uma postura aberta, direcionada e participativa

Sendo assim, é importante que o candidato tenha uma postura aberta, cumprimente a todos os presentes e mantenha contato visual com o seu entrevistador. Além disso, na condição de candidato, é importante que evite deixar objetos em seu colo, se for possível, e evite cruzar braços e pernas. Visto que são posturas que transmitem a ideia de que você não está aberto para o que está sendo dito.

Você Pode Gostar Também:

Demonstre as suas capacidades e habilidades

Gesticular excessivamente também é uma maneira de demonstrar um nível elevado de ansiedade, bem como balançar as pernas enquanto fala. Ou seja, são pequenos pontos que podem fazer toda a diferença para que o candidato consiga demonstrar as suas capacidades e habilidades sociocomportamentais.

A construção da sua narrativa é outro fator de extrema relevância para um processo seletivo

Além disso, a construção da sua narrativa é outro fator de extrema relevância para um processo seletivo. Sendo assim, avalie em seu próprio currículo quais são os seus pontos positivos e quais são os pontos de sua trajetória que você reconhece que requerem melhorias. Certamente esse autoconhecimento profissional poderá servir como uma base sólida para que você consiga narrar os fatos respeitando a ordem cronológica inversa e destacando naturalmente fatos importantes.

Não fique aquém do seu potencial profissional

Sendo assim, uma postura aberta, juntamente com uma narrativa bem embasada, são fatores importantes para que você não tenha um comportamento autossabotador, ficando aquém do seu potencial profissional.

A entrevista de emprego não é um julgamento, é uma apresentação!

Por isso, conceituar a entrevista de emprego como uma maneira de você explorar os pontos do seu currículo e não como julgamento pessoal, pode ser de grande valia para pessoas muito nervosas e ansiosas quando avaliadas. Certamente, você deve adaptar essas dicas, porém, são pontos relevantes para o seu sucesso profissional.