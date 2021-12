Uma entrevista de emprego pode ser uma situação de estresse para o candidato, principalmente para quem não se sente à vontade em uma situação de avaliação. Entretanto, é necessário passar por essa fase para que consiga alcançar seus objetivos profissionais.

Entrevista de emprego: direcione a sua trajetória profissional por meio de diversos fatores

Sendo assim, na condição de candidato, é fundamental que você consiga direcionar o seu comportamento para que você consiga demonstrar uma postura participativa e assertiva, de modo que não fique aquém do seu potencial e não esconda suas habilidades.

Analise as suas experiências profissionais de forma aprofundada

Sugerimos que faça uma análise curricular para que você entenda suas experiências de modo aprofundado Assim sendo, poderá levar para a entrevista de emprego pontos positivos e pontos de melhoria de maneira objetiva e natural.

A sua postura durante o processo seletivo é de extrema importância

Além disso, a sua postura também transmite uma imagem muito relevante, por meio de uma linguagem não verbal. Sendo assim, não cruze os braços e pernas; mantenha contato visual com seu entrevistador; se for possível, tente chegar ao local de entrevista de emprego com antecedência; trabalhe a sua respiração e não deixe objetos em seu colo. Certamente, esses pequenos pontos são de grande valia para que essa análise aconteça de maneira positiva.

Uma apresentação pessoal

Conceitue que a entrevista de emprego é uma apresentação do seu currículo e não um julgamento pessoal; já que muitas pessoas se sentem muito pressionadas, além da necessidade do momento.

Sendo assim, trabalhar a respiração pode te ajudar nesse quesito, principalmente, porque é uma maneira natural de diminuir a ansiedade e ajudar a melhorar o seu raciocínio no que diz respeito à construção da sua narrativa. Certamente, esse ponto é relevante para que você evite um comportamento autossabotador.

Dicas para a entrevista de emprego online

Não menos importante, caso você participe de uma entrevista de emprego feita online, procure por um ambiente iluminado, faça uso de fones de ouvido como microfone e não interrompa o seu entrevistador, algo comum em entrevistas online, por conta do delay (atraso na recepção da voz).

Direcione a sua carreira através de parâmetros tangíveis e intangíveis

Dessa forma, você irá direcionar o seu comportamento, lembrando que a postura deve ser a mesma em qualquer entrevista. Já que avaliação é focada em diversos parâmetros tangíveis e intangíveis. Assim sendo, a entrevista de emprego ocorrerá de forma natural e você elevará as suas chances de sucesso, direcionando a sua carreira profissional.