É comum que durante uma entrevista de emprego o candidato se sinta nervoso por estar em uma situação de avaliação. Entretanto, quando o nervosismo domina seus movimentos, o candidato fica aquém do seu potencial de mercado.

Entrevista de emprego: diversos fatores impactam no resultado do processo seletivo

Em uma entrevista de emprego a ansiedade é inerente à situação de avaliação e, por isso, é compreendida pelo profissional de recrutamento e seleção. Entretanto, caso o candidato se deixe dominar por essa sensação de nervosismo, ele não consegue demonstrar as suas habilidades e competências, assim prejudicando o resultado do seu processo seletivo.

A entrevista de emprego é uma situação de apresentação pessoal. Visto que, quando você recebe o convite para um processo seletivo, o objetivo da empresa é conhecer melhor os pontos que foram atrativos na elaboração do seu currículo.

Faça uma apresentação pessoal

Por isso, conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação e não como um julgamento. Pois esse conceito poderá te ajudar a se direcionar naturalmente durante o processo seletivo.

A sua postura corporal

Além disso, é importante que se atente a alguns fatores diretos e indiretos que impactam no resultado de uma entrevista de emprego. Por exemplo, evite cruzar braços e pernas; procure chegar um pouco mais cedo ao local da entrevista de emprego; mantenha contato visual com o seu entrevistador; tenha atenção plena à construção da sua própria narrativa etc. Sendo assim, são diversos fatores comportamentais e dados relatados que poderão direcionar o seu resultado durante uma entrevista de emprego.

A cultura da empresa

Por isso, é importante que o candidato analise o site da instituição e conheça a sua trajetória, bem como análise a sua missão, visão e valores. Pois, esses são pontos que poderão direcionar diversas respostas. Também a cultura empresarial é uma maneira de se direcionar naturalmente para que adote uma postura mais casual ou mais formal.

Faça uma análise de sua trajetória profissional

Além disso, também é relevante que analise o seu próprio currículo e verifique quais foram as suas contribuições diretas e indiretas em seus empregos anteriores. Dessa forma, leve para a entrevista de emprego situações concretas e positivas; também fale sobre os pontos que requerem melhoria.

Corrobore os pontos importantes do seu currículo

Certamente, essa análise poderá diminuir o nervosismo e direcionar a sua trajetória, corroborando os pontos importantes do seu currículo. Por isso, são fatores diversos que amparam o resultado do candidato durante a entrevista de emprego, direcionando a sua trajetória profissional.