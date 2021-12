É comum que muitas pessoas não se sintam à vontade em uma situação de avaliação durante uma entrevista de emprego, principalmente quando falamos dos dois extremos do mercado de trabalho. Ou seja, pessoas que possuem muita experiência profissional e pessoas que não possuem nenhuma experiência de atuação no mercado.

Entrevista de emprego: o candidato deve considerar alguns fatores diretos e indiretos

No entanto, é completamente possível que qualquer pessoa se direcione positivamente em uma entrevista de emprego através de alguns pontos que devem considerar alguns fatores diretos e indiretos.

Por exemplo, você deve considerar a sua personalidade e entender que é normal que você adquira um certo grau de ansiedade em situação de avaliação.

O equilíbrio no seu posicionamento

Porém, você deve buscar o equilíbrio no seu posicionamento e no conceito implícito sobre a entrevista de emprego. Já que muitas pessoas ficam extremamente nervosas por conceituarem a entrevista de emprego como um tipo de julgamento pessoal, quando a entrevista de emprego é apenas uma apresentação de pontos que foram atrativos no seu currículo.

Tenha uma postura aberta e participativa

Sendo assim, é importante que você tenha uma postura aberta e participativa. Por isso, evite cruzar braços e pernas; tenha cuidado para não gesticular excessivamente e busque controlar o seu tom de voz.

Se for possível, tente chegar ao local da entrevista de emprego com pouco de antecedência e trabalhe a sua respiração; já que trabalhar a sua respiração pode ajudar a construir uma narrativa mais assertiva, bem como é uma forma natural de diminuir a ansiedade.

Pontos diretos e indiretos impactam no resultado do processo de recrutamento e seleção

São pequenos pontos diretos e indiretos que impactam no resultado de um processo de recrutamento e seleção. Além disso, caso você possua experiência profissional, explore o conteúdo do seu currículo, de modo que você tenha clareza sobre situações concretas que possam definir suas competências e habilidades. Também é importante que você saiba quais são os seus pontos de melhoria.

Foque no seu futuro e demonstre autoconhecimento profissional

Entretanto, caso você não possua muita experiência profissional, o importante é que você coloque o seu foco nos seus planos futuros, fale sobre o que deseja estudar e o que possui como habilidade.

Se direcione assertivamente e eleve as suas chances de sucesso

Certamente, o autoconhecimento profissional é de grande valia para todos os perfis de candidato. Dessa forma, você conseguirá se direcionar assertivamente e elevar as suas chances de sucesso profissional.