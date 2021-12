O direcionamento do candidato pode ser um diferencial competitivo profissional dentro de uma entrevista de emprego. No entanto, esse direcionamento deve ocorrer de forma orgânica e equilibrada.

Entrevista de emprego: o seu direcionamento como um diferencial competitivo profissional

É muito importante que o candidato se direcione assertivamente para que possa demonstrar sua capacidade durante uma entrevista de emprego, independentemente do seu nível hierárquico atual. Entretanto, é comum que muitos candidatos com potencial de mercado fiquem aquém de suas capacidades, por conta do nervosismo que ocorre em uma situação de avaliação.

O profissional da área de recrutamento e seleção está preparado para lidar com o nervosismo dos candidatos. Entretanto, quando o nervosismo é excessivo, o candidato não consegue demonstrar, ainda que minimamente, o quanto ele pode contribuir para a empresa.

A entrevista é uma apresentação pessoal

Por isso, conceituar a entrevista de emprego como uma apresentação pessoal do seu currículo é uma forma de você minimizar a ansiedade. A imagem do candidato durante uma entrevista de emprego é composta por fatores diretos e indiretos. Sendo assim, é possível que você se atente a pequenos pontos de seu comportamento, de modo que consiga transmitir uma imagem profissional coerente com os destaques do seu currículo.

Pontos diretos e indiretos

Por exemplo, evite cruzar braços e pernas e não gesticule excessivamente. Caso você precise se apresentar em pé, tente não balançar uma das pernas enquanto fala, já que este é um hábito muito comum de pessoas ansiosas. Bem como, caso seja possível, chegue ao local da entrevista de emprego com antecedência e busque trabalhar a sua respiração. Este é um ponto muito importante, pois ajuda você a controlar o seu tom de voz, bem como é uma maneira de você construir a sua narrativa de forma objetiva.

A construção da sua narrativa

A construção da sua narrativa é outro fator de extrema relevância. Por isso mantenha o foco nas perguntas feitas durante a entrevista de emprego e não interrompa o seu entrevistador.

Os pontos fortes e fracos de sua trajetória profissional

Conhecer os pontos fortes e fracos de sua trajetória profissional é de grande valia para aumentar a sua autoconfiança. Sendo assim, leve para entrevista de emprego situações concretas que possam corroborar suas habilidades e competências profissionais.

Dessa forma, você aumentará a sua segurança de forma natural, visto que estará realmente se apresentando e não escondendo o seu potencial profissional. Portanto, adapte essas dicas e direcione a sua trajetória profissional por meio da assertividade e objetividade.