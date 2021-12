Naturalmente uma entrevista de emprego pode ocasionar uma ansiedade no candidato, considerando a situação de avaliação. Entretanto, é completamente possível que a situação seja revertida positivamente, para que você consiga demonstrar suas competências e habilidades durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: quebre o ciclo de autossabotagem profissional

Primeiramente, é relevante que você, enquanto candidato, considere que a entrevista de emprego é uma apresentação dos pontos principais do seu currículo e não uma maneira de você ser julgado. Pois esse conceito errôneo pode fazer com que você entre no processo seletivo sob tensão e acabe se autossabotando.

A mensagem transmitida

Além disso, também é importante que você transmita uma mensagem positiva por meio de seus gestos e de sua fala. Sendo assim, evite gesticular excessivamente; tenha controle sobre o seu tom de voz; fale de maneira direcionada e não deixe objetos em seu colo.

Caso seja possível, é importante que você chegue mais cedo ao local da entrevista de emprego para que você possa se familiarizar com o ambiente e trabalhar a sua respiração; já que trabalhar a sua respiração pode te ajudar a diminuir a ansiedade, bem como é uma maneira de melhorar o seu raciocínio para que você possa narrar os fatos de modo natural.

Situações concretas e resolutivas

Além disso, também é possível que você leve para a entrevista de emprego situações que corroborem as suas habilidades e competências inseridas em seu currículo. Sendo assim, fale sobre situações que demonstrem a sua proatividade, seu senso de urgência e sua facilidade para trabalhar em equipe, por exemplo.

Ademais, a maneira como você fala sobre as suas experiências também é avaliada. Por isso, tente controlar o seu tom de voz. Uma vez que esse controle ocorre naturalmente quando você presta atenção plena ao que você mesmo está dizendo. Certamente, esse tipo de atenção pode diminuir a sua ansiedade. Visto que você estará obtendo maior clareza sobre o que você mesmo está narrando.

Dicas adaptáveis e avaliação realista

Essas dicas são adaptáveis, porém, é de grande importância que você consiga direcionar o seu comportamento e a sua narrativa durante a entrevista de emprego para que você possa avaliar a viabilidade da vaga. Bem como, para que a avaliação ocorra de maneira honesta e realista, independentemente do resultado do processo seletivo.

É relevante que você tenha consciência de que conseguiu demonstrar o seu potencial, já que essa certeza poderá te dar outras informações sobre você mesmo para que você possa participar de outros processos seletivos, caso seja necessário, quebrando um fluxo de autossabotagem profissional.