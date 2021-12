Equipe improdutiva: O que fazer?

O que fazer com uma equipe improdutiva? Como resolver esse tipo de problema? Quais são as ações que devem ser postas em prática?

Se você tem essas dúvidas, saiba que não está sozinho! Existem muitos gestores que vivem esse sufoco cotidianamente.

Porém, você tem um diferencial: está atrás de soluções. E isso é incrível!

Portanto, convidamos você para acompanhar este conteúdo até o fim e, quem sabe, encontrar aquela resposta valiosa que você almeja (esperamos que sim). Vamos lá!

O que fazer com uma equipe improdutiva?



Acima de tudo, entenda que uma equipe improdutiva está mostrando um sintoma de que algo não vai bem. E isso quer dizer que as causas podem ser bem variáveis e singulares, de acordo com o perfil de cada time.

Sendo assim, não espere uma solução mágica para o problema. O melhor caminho sempre será conhecer bem o grupo de colaboradores para, dessa forma, lidar com essa situação de um modo mais interessante.

Esclarecido isso, vamos agora às dicas de hoje:

1- Analise quais podem ser as principais causas da improdutividade

Comece fazendo uma análise profunda das causas aparentes que a equipe improdutiva está apresentando. Veja algumas possíveis causas e avalie estes contextos:

Falta de regras claras com relação ao horário de lanche;

Distrações com redes sociais;

Conversas paralelas constantes;

Interrupções de outros setores;

Dificuldades para compreender a real demanda de serviço, devido a uma falha na comunicação; etc.

Viu só como podem ser muitas as causas? Esteja atento para compreender o que se passa com o seu time e, assim, encontrar soluções que se encaixam no problema.

2- Avalie até que ponto se trata de toda a equipe ou de apenas alguns colaboradores

Analise se a situação está enlaçando todos os colaboradores, ou a equipe improdutiva, na verdade, é apenas um ou mais de um colaborador improdutivo. Compreender essa diferença é fundamental para remanejar os papéis dentro do time, além de colocar em prática o passo seguinte.

3- Dê bons feedbacks para o time

Os feedbacks servirão de aliados na hora de lidar com uma equipe improdutiva. Você deve dar bons feedbacks tanto individualmente, quanto em conjunto. Seja claro, objetivo e empático nas suas considerações, pois assim você criará um time muito mais consciente.

4- Saiba orientar a equipe para que ela cumpra o seu papel da melhor forma

Sempre que você solicitar algum tipo de demanda, serviço ou tarefa do seu time de colaboradores, saiba fazer isso da melhor forma.

Seja claro no que você precisa, evite ambiguidades e sempre se certifique de que todos os colaboradores compreenderam a sua solicitação. Às vezes, a falta de produtividade está mais relacionada à gestão ruim do que aos colaboradores em si.

5- Conheça os seus colaboradores para que seja possível delegar corretamente

Entenda o perfil de cada colaborador. Conhecê-los a fundo vai lhe ajudar a remanejar as tarefas da melhor forma possível, uma vez que você poderá delegar as atividades de acordo com os pontos fortes de cada um.

E isso, mais tarde, promove muito mais harmonia e resultados positivos no ambiente de trabalho. Faça o teste e confira os resultados.