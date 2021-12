Erick Jacquin faz rara aparição com os filhos gêmeos: ‘Sempre ao lado de vocês’

Erick Jacquin abriu o coração ao compartilhar um clique para lá de fofo com os filhos gêmeos Elise e Antoine. A foto rara veio com uma declaração para o aniversário de três anos dos herdeiros.

“Era quase Natal, 23/12, e vocês estavam chegando de presente no Natal há 3 anos. Obrigado por cada momento como pai de vocês, meus filhos. Obrigado, Rosangela, por me escolher como pai da Elise e Antoine. Estarei sempre ao lado de vocês. Amo vocês”, escreveu o jurado do “MasterChef Brasil” na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a família do chef. “Família linda”, escreveu um seguidor. “Essa família tem o ‘tômpero’ do amor”, pontuou outra usuária.

Veja as fotos: