Ericsson abre vagas de emprego; veja cargos

Ericsson anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuações em todo o país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para estagiários. Confira como se candidatar!

Ericsson anuncia oportunidades de emprego e estágios

A Ericsson está com diversas oportunidades de emprego e estágios disponíveis para colaboradores especializados em diferentes funções pelo país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece vale refeição, cooperativa de crédito, convênio odontológico, convênio médico, participação de lucro, seguro de vida e vale transporte. Veja os cargos ofertados:

Estágio Devops (Alphaville);

Estágio Gestão de Projetos – Metodologia Ágil (Alphaville);

Estágio em TI (Operação e Suporte de Sistemas);

Analista de Segurança da Informação (Auditor Líder ISO27001);

Analista de Segurança da Informação (Continuidade de Negócios);

Analista de Segurança da Informação (Gestão de Riscos em Projetos);

Analista de Segurança da Informação Júnior (Gestão de Riscos em Projetos);

Estágio em Segurança do Trabalho;

Analista de Segurança da Informação (Mapeamento e Melhoria de Processos);

Técnico em Segurança do Trabalho (Alphaville);

Estagiário – Engenharia / Telecomunicações (Alphaville).



Você Pode Gostar Também:

Veja também: Gi Group abre vagas de emprego pelo país; veja funções

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados precisam acessar o site de participação, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!