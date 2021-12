eSocial: a empresa deve se preparar para enviar os eventos de SST

A Saúde e Segurança no Trabalho (SST) chegou no cronograma oficial do eSocial neste ano. Sendo assim, muitas empresas ainda estão em dúvida sobre a importância da obrigatoriedade dessas informações.

eSocial: a empresa deve se preparar para enviar os eventos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST)

O eSocial é uma ferramenta do governo, ao mesmo tempo em que é um sistema que objetiva centralizar as informações trabalhistas, previdenciárias e legislativas de uma forma geral.

Dessa forma, por consequência, o sistema facilita o fluxo empresarial. Visto que o profissional responsável pelo envio das informações deve realizar os envios dos eventos periódicos e não periódicos, respeitando o encadeamento das informações. Pois o envio dos eventos ao eSocial é inter-relacionado, ou seja o envio de um evento corresponde a uma consequência do envio de outro evento. Dessa forma, o envio das informações de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) é uma continuidade desta cronologia.

Capacitação é relevante para o envio dos eventos ao eSocial

O sistema do eSocial está em faseamento de sua implementação desde o ano de 2018, como é de conhecimento público. Sendo assim, o profissional que trabalha com essa área sabe que podem ocorrer alterações no programa oficial, de maneira que é necessário sempre acompanhar o site oficial do governo.

Para as empresas é viável elaborar um treinamento que capacite a equipe para implementar e desenvolver os processos relacionados aos eventos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

O envio das informações ao eSocial é feito por profissionais diversos como profissionais de recursos humanos, departamento pessoal, contabilidade etc. É cabível ao profissional responsável pelos envios de informações ao eSocial que receba um treinamento sobre a Saúde e Segurança no Trabalho (SST).

O conhecimento atualizado ajuda a responder às inconsistências nos envios

Pois, ao entender a legislação vigente sobre o tema e seu funcionamento dentro do eSocial, poderá aplicá-la de forma objetiva. É importante que esse profissional tenha conhecimento sobre as normas regulamentadoras e a legislação atual para que o encadeamento dos envios ocorra de forma fluida.?

Eventos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST)

Alguns dos eventos de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) no eSocial são:

S-2220 Monitoramento da Saúde do Trabalhador

S-2240 Condições Ambientais de Trabalho

S-2210 Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT

Tabelas de SST: 13; 14; 15; 16; 17; 24; 27 e 28.

Portanto, pode ser viável para a empresa elaborar um plano de ação para implantação da Saúde e Segurança no Trabalho (SST) dentro do sistema do eSocial. Dessa forma, a empresa se prepara para responder às inconsistências do sistema.