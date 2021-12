Especialista explica as semelhanças entre o burnout e a apneia do sono

Noites mal dormidas, cansaço físico e mental excessivos, além de fadiga são alguns dos sintomas do burnout (síndrome de esgotamento mental).

Por estes serem sintomas similares aos de alguns distúrbios como a apneia do sono, pode haver confusão na identificação das condições.

“A síndrome de burnout é consequência de uma exaustão emocional que se manifesta com alterações do funcionamento físico e mental, tendo como causa maior o estresse intenso e prolongado no ambiente laboral que, frequentemente, produz sintomas como fadiga, labilidade emocional, irritabilidade, desânimo, alterações no sono, desinteresse e aversão ao trabalho”. explica Fábio Aurélio Costa Leite, psiquiatra com especialização em sono, dor e psiquiatria geriátrica.

“É importante diferenciar o burnout de alguns transtornos do sono, como a apneia obstrutiva do sono, uma vez que compartilham manifestação clínica semelhante. Um ponto importante para observar é se o sono atrapalha o trabalho (apneia do sono) ou se o trabalho é que atrapalha o sono (burnout). A partir daí, seguir com uma investigação diagnóstica detalhada para a busca do tratamento adequado”, completa.

Apesar das semelhanças entre as síndromes, a apneia do sono é um distúrbio relacionado à piora da qualidade de vida e sono, além de problemas de saúde como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares.

Você Pode Gostar Também:

Apneia do sono

A apneia deve ser investigada e tratada nos casos moderados e graves. No Brasil, estudo publicado em 2019 mostrou que o percentual pode chegar a 49,7% da população.

Alguns sinais que podem indicar a presença do distúrbio são:

Ronco,

Cansaço diurno constante,

Dificuldade de concentração,

Dores de cabeça matinais,

Humor depressivo,

Falta de energia,

Esquecimento ou hábito constante de acordar para ir ao banheiro.

Uma vez que a apneia do sono é diagnosticada, o tratamento mais comumente indicado é a adoção regular do CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas).

No Brasil, o tratamento para apneia pode ser realizado com equipamentos ResMed, empresa de soluções para o tratamento da condição.

Pacientes podem acompanhar sua própria terapia com CPAP por um aplicativo gratuito, chamado myAir™.

O uso de tecnologias para engajamento do paciente como o myAir demonstrou melhorar a adesão ao tratamento.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Resmed.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Pandemia provoca diminuição de mulheres no mercado de trabalho.