Especialista revela estratégias para novos empreendedores 

Empreender tem se mostrado uma solução viável para quem quer ser responsável pelos próprios ganhos e finanças.

Mas é necessário manter o foco e entender exatamente o que deve ser feito a cada passo dessa jornada.

Éber Feltrim, gestor de negócios, conta os principais aspectos financeiros que acabam levando novos empreendedores ao erro.

“A maioria dos erros cometidos no controle financeiro empresarial são resultado da falta de entendimento da gestão sobre o assunto, dificuldade em aplicar conhecimentos adquiridos em cursos de administração, ou até mesmo em acompanhar as mudanças decorrentes das tecnologias e inovações no mercado”, revela.

O especialista alerta que os empresários devem ser minuciosos nesse momento de crise que atinge o mundo inteiro.



“É necessário contar com um excelente controle de despesas e fluxo de caixa. Além de criar um calendário financeiro, ser cuidadoso com estoque, investir em planejamento e apostar na automação de procedimentos”, relata Éber antes de destacar a importância das vendas online.

Uma em cada quatro empresas fecham as portas

Um estudo do Sebrae revela que, uma em cada quatro empresas fecham as portas nos primeiros dois anos de vida. Logo, a sobrevivência nesse período pode ser um grande desafio para os empreendedores de primeira viagem.

Além disso, a CB Insights indica que a principal razão do fracasso de algumas startups, se deve à leitura incorreta da demanda do mercado (42% dos casos). Enquanto a segunda maior razão, é a falta de financiamento pessoal (29%).

Para não fazer parte dessas estatísticas, o gestor relata o que deve ser feito. “É necessário criar um planejamento financeiro bem estruturado, estar atento as demandas do mercado e as preferências dos consumidores, além, é claro, de utilizar boas estratégias de marketing”, pontua.

Detalhando os planos de marketing, Feltrim revela que as mídias sociais podem ser grandes aliadas. “São as redes sociais que, diariamente, alcançam milhares de pessoas. Para o seu negócio durar, você precisa estar onde seu público está”.

E ele ainda dá detalhes: “Juntamente com todas ferramentas utilizadas, é necessário realizar um plano de marketing robusto, onde todos os produtos do empreendimento serão considerados. Informações de cores, tamanhos, qualidade, sabores, rótulos, marcas e tudo mais que se aplica ao seu produto. Além disso, devemos pensar em qual é a estratégia de venda desses itens e como você planeja fazer com que chegue aos clientes”, destaca o especialista.

Já finalizando, o gestor revela suas principais dicas para quem deseja abrir uma empresa em 2022.

“Ter uma ampla noção do VPL (Retorno do Investimento), contar com um bom fluxo de caixa para suprir as despesas da empresa por pelo menos um ano, ter um bom plano de negócios e manter o controle de estoque. Organização e planejamento são a alma do negócio”, finaliza o CEO da SIS Consultoria.

