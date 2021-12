Luana Ramos, esposa de Maurílio, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (30) para lamentar a morte do cantor e agradecer pelos momentos compartilhados.

“Descansa meu amor, descansa… Obrigada por tudo, obrigada por tanto!”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo postado em sua conta do Instagram, ela aparece acariciando a cabeça do sertanejo que está deitado em seu colo.

Nos comentários, os seguidores e amigos mandaram forças para a família.