Esposa de Maurílio fala sobre estado de saúde do cantor: ‘Não desistiu nem por um segundo’

A esposa do cantor Maurílio, Luana Ramos, falou sobre o estado de saúde do sertanejo que faz dupla com Luiza. Através de seu perfil do Instagram na madrugada desta sexta-feira (17), ela contou sobre os dois dias de internamento na UTI.

“E já se passaram 48 horas! Tempo em que você não desistiu nem por um segundo! Você é muito forte! É tanta força que emana de você, que fortalece os teus que estão te esperando do lado de fora daquela UTI. No seu tempo meu amor, se recupere com segurança! Estamos aqui pra você e por você!”, escreveu.

Luana também pediu orações pelo marido. “Pra quem esse post alcançar, peço que continuem orando! Deus está agindo! Obrigada à todos que já estão clamando à Deus pela vida do Maurílio! Continuem, não parem”, finalizou.

Na última quinta-feira (16), de acordo com nota da produtora Work Show, Maurílio passou pelo procedimento de hemodiálise e apresentou melhora durante o dia.

“[A equipe] indicou início de terapia de hemodiálise, previsto para a tarde de quinta (16). O procedimento já vinha em análise pela equipe, tratando-se de algo comum em casos similares”, disse.