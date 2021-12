Esposa de Maurílio faz apelo após piora no estado de saúde do cantor: ‘Não parem de orar’

Após a piora no estado de saúde do sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, sua esposa pediu que os seguidores não deixassem de fazer orações. O jovem está internado desde o dia 15 de dezembro, sofreu três paradas cardíacas e, no momento, luta contra uma infecção no pulmão.

“Não parem de orar pela vida do Maurílio. Vamos continuar fortes! Peço mais oração. Ele vai vencer! Ele é mais que vencedor”, escreveu Luana através das redes sociais.

As últimas informações sobre o cantor foram dadas pelo médico, Wanervan Azevedo, ao G1. Segundo ele, Maurílio respira com ajuda de aparelhos e foi diagnosticado com choque séptico. “Ele deu uma piorada hoje. [Foram] trocados antibióticos e voltaram com drogas vasoativas. Choque séptico. Piorou o quadro pulmonar”, explicou.