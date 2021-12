Esqueça o fogão! Confira três receitas natalinas para preparar na air fryer

O Natal e Ano Novo estão logo aí e com eles vem as comilanças de fim de ano. Agora que o isolamento foi flexibilizado, as famílias estão planejando se reunir em maiores números e precisam pensar em cardápio que agrade a todos. A air fryer pode ser a grande aliada quando o assunto é versatilidade, já que é possível preparar os mais diferentes pratos, desde entrada e refeição principal até deliciosas sobremesas.

4. Retire as torradinhas da air fry e disponha fatias de queijo brie e os tomatinhos por cima. Finalize com parmesão.

2. Adicionar na air fry pré-aquecida a 200ºC por 25 minutos. Na metade do cozimento, abra e vire do outro lado caso sinta necessidade.

3. Regue com azeite e disponha as batatas na cesta.

4. Adicionar na air fry com temperatura de 200°C por 25 minutos até dourarem. No meio do preparo, abra e mexa delicadamente as batatas.