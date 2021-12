Esqueceram de mim, Grinch e mais: veja lista de clássicos infantis para você maratonar – Coisa de Cinéfilo

E por quê não fazer isso neste Natal? Os streamings estão com tudo e disponibilizando vários filmes natalinos das antigas para quem quiser fazer aquela maratona maravilhosa de fim de ano. Então prepara a pipoca e aperta o play que a sessão nostalgia vai começar!

Esqueceram de Mim 1 e 2 – 1990/ 1992 – Disney+

Se você não assistiu esses filmes, tem que rever sua carteira de cinéfilo. Clássico natalino, “Esqueceram de Mim” conta a história de Kevin, um garotinho de 8 anos cuja família vai viajar para passar o Natal em Paris e acaba sendo esquecido em casa, nos EUA. Os familiares ficam loucos para tentar conseguir um voo de volta, enquanto ele está se divertindo com aquele momento sozinho. As coisas ficam tensas quando sua casa é ameaçada por ladrões que estão roubando a vizinhança.

Um Herói de Brinquedo – 1996 – Disney+

Arnold Schwarzenegger está na pele de um pai atrapalhado que sempre chega atrasado e acaba esquecendo de fazer as coisas para o filho. No Natal, tudo que seu filho quer é um boneco Turbo-Man, assim como toda criança do país. Como ele deixa para em cima da hora, acaba não encontrando o objeto para comprar. Determinado a não decepcionar o filho, ele vai numa empreitada para conseguir o brinquedo a qualquer custo.

O Grinch – 2000 – Netflix/ Prime Video

Jim Carrey é o rabugento Grinch, que odeia completamente o Natal e é vizinho da cidade de Quemlândia, onde toda a população é encantada pelo período natalino. Seu plano maligno é roubar o Natal, com toda a decoração e presentes. No entanto, no meio do caminho, acaba conhecendo a pequena Cindy Lou Who, uma garotinha muito fofa que acaba amolecendo o coração de pedra do Grinch.

O Estranho Mundo de Jack – 1993 – Disney+

Um clássico do diretor Tim Burton, essa animação conta a história de Jack. Ele mora na cidade do Halloween e comemora a mesma data todos os anos. Quando atravessa o portal para a Cidade do Natal, fica maravilhado com tudo aquilo e resolve sequestrar o Papai Noel para ter o seu próprio Natal.

Milagre na Rua 34 – 1994 – Disney+

Lembra da menina “Matilda”? Ela também protagoniza este filme maravilhoso de Natal. Ela interpreta Susan, uma garotinha que afirma que Papai Noel não existe. Sua mãe trabalha em uma loja que contrata um senhor para ser o Papai Noel. Ele chega afirmando que é o bom velhinho e que provará para Susan e todo mundo que é o Papai Noel de verdade.