Estilo boho promete voltar com tudo em 2022 e peças com franjas já dominam looks

Desde o começo da pandemia, muitas tendências dos anos 2000 voltaram com inúmeras referências pop, como cinturas baixíssimas, estampas com borboletas e muitos elementos do street style. Agora, chegou a vez o estilo boho, ou boho chic, brilharem nos looks das fashionistas.

O estilo, que surgiu por volta de 2003, mistura um pouquinho do estilo hippie, boêmio e também com western aesthetic, e, com isso, traz um visual bastante particular e marcante para as composições. Um item forte da trend é a presença de franjas nas peças, que variam entre bolsas, jaquetas, blusas, saias e muito mais. Se você curte esse tipo de estilo, confira algumas inspirações boho para arrasar em 2022: