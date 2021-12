Estratégias simples para estabelecer metas de estudos eficientes

Em diversos momentos da vida, as metas nos mantêm focados e o estabelecimento delas é muito comum. Ao definir objetivos nos estudos, você fica mais ciente do que precisará para seguir em frente.

Por isso, ao determinar a meta de estudar em casa no sábado à noite, o estudante terá pensado no processo e, ao fazê-lo, terá feito concessões para outras coisas que normalmente faria nesse dia.

Todavia, o ponto principal disso é: o estabelecimento de metas nos ajuda a nos concentrar no resultado final.

Metas são como promessas que fazemos ao nosso futuro. Não existe um momento certo para começar a defini-las, então você nunca deve permitir que alguns contratempos o derrubem se você sentir que está fora do caminho. Acompanhe o artigo e aprenda a definir metas nos estudos.

Definindo metas nos estudos

Existem três palavras-chave para ter em mente ao definir suas metas:

Positivo

Realista

Objetivos

Seja positivo

Existem diversos livros escritos sobre o poder do pensamento positivo. Muitos indivíduos acreditam que o pensamento positivo é um fator essencial quando se trata de sucesso, mas não tem nada a ver com poderes místicos ou magia.

Os pensamentos positivos servem apenas para o manter no caminho certo e o impedem de se prender a um medo negativo.

Ao definir metas, concentre-se em pensamentos positivos. Não use palavras como “Não vou reprovar no concurso”. Isso apenas manterá a noção de fracasso em seus pensamentos. Em vez disso, use uma linguagem positiva:

Vou passar em determinada disciplina.

Serei aprovado no vestibular.

Vou aumentar minhas pontuações nos próximos concursos.

Seja realista

Não se deixe decepcionar estabelecendo metas que você não pode alcançar de forma realista.

O fracasso pode ter um efeito cíclico. Se você definir uma meta que não pode ser atingida e errar o alvo, provavelmente perderá a confiança em outras áreas.

Por exemplo, se você reprovar em um concurso público e resolver melhorar seu desempenho, não estabeleça a meta de uma nota final determinada se isso não for matematicamente possível.

