Estudantes destroem livros e cadernos em comemoração ao fim do ano letivo

Os alunos da Escola de Ensino Fundamental Senador Fernando Collor de Melo, no bairro Canaã, na cidade de Arapiraca, comemoraram o fim do ano letivo com a destruição de cadernos e livros didáticos. Inúmeras folhas ficaram espalhadas pelas ruas próximas à instituição educacional.

Moradores da região contaram que os estudantes foram à escola para receber o resultado das provas finais. Já fora da instituição de ensino e aos berros, os jovens ‘comemoravam’ e jogavam os materiais didáticos na rua, perto de uma praça da região.

“Estes são os alunos de hoje. O Governo fornece o livro, muitos pais compram os livros e eles sujam a rua assim. Como o país vai para frente deste jeito?”, questiona um morador da região.

Por meio de nota, a Prefeitura de Arapiraca, através da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, informou que os livros danificados fazem parte do Programa Aprova Brasil, das disciplinas de Português e Matemática, e não precisariam ser devolvidos. Contudo, a gestão municipal lamentou o episódio e classificou o ato como retrocesso para a Educação.

Confira nota na íntegra:

A Prefeitura de Arapiraca, através da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, lamenta o episódio registrado nesta quarta-feira (29), na comunidade Canaã, onde estudantes da Escola Municipal Fernando Collor de Mello rasgaram cadernos e livros em comemoração à aprovação no ano letivo 2021.

Em contato com a direção da escola, fomos informados de que os livros danificados fazem parte do programa Aprova Brasil, das disciplinas de Português e Matemática, e não precisariam ser devolvidos. Entretanto, mesmo assim, o ato de rasgar livros representa um retrocesso para a Educação.